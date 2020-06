Airbus, completato il progetto Attol: il volo autonomo è più vicino

È stato completato con successo il progetto Autonomous Taxi, Take-Off and Landing (Attol) di Airbus, per il quale sono stati realizzati oltre 500 voli di prova volti a raccogliere gli algoritmi necessari per il volo autonomo.

“Durante la campagna di test di volo – si legge in una nota -, Airbus ha completato le operazioni di rullaggio, decollo e atterraggio tramite un aeromobile commerciale in modalità completamente automatica con l’ausilio di un sistema ottico, installato a bordo, che utilizza la tecnologia di riconoscimento delle immagini. Si è trattato di una novità assoluta a livello mondiale per il settore dell’aviazione”.



L’obiettivo di Airbus è di automatizzare il più possibile le operazioni considerate di routine per dare il modo ai piloti di potersi concentrare di più e meglio sulla gestione dell’intero volo.