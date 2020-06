Lufthansa torna a volare da Bari a Monaco e Francoforte

Dal 4 luglio Bari torna a essere collegata con gli hub tedeschi di Lufthansa. La compagnia tedesca, insieme a Air Dolomiti, torna ad operare sulla rotta da questo fine settimana. Le frequenze saranno 7 alla settimana, che si vanno ad aggiungere alle 4 già annunciate per Firenze.

I voli verso Francoforte riprenderanno il 4 luglio, mentre quelli verso Monaco il 5 luglio.



“La decisione del Gruppo Lufthansa è un segno della forte attrazione del mercato pugliese - sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti (nella foto) -. Un segnale di fiducia verso quella normalità operativa che ci auguriamo possa raggiungersi in tempi rapidi. Siamo consapevoli del ruolo strategico delle infrastrutture aeroportuali soprattutto per l’industria turistica pugliese che, oggi più che mai, necessita di una ulteriore spinta propulsiva. La ripresa del collegamento per Francoforte, dinamica e moderna città e uno dei principali centri finanziari d’Europa, permetterà al nostro territorio di connettersi con il più importante hub di Lufthansa, nonché con l’aeroporto europeo con il maggior numero di movimenti aerei”.