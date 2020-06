Gli albergatori di Tenerife creano una compagnia aerea privata

Una compagnia aerea creata dal nulla dagli albergatori di una delle destinazioni più gettonate del turismo europeo. Manca ancora il nome, ma c’è già il primo aereo, per il vettore che verrà lanciato il prossimo inverno da parte della Tenerife Hoteliers Association.

Si tratterà di un’aerolinea che avrà il preciso scopo di portare i turisti alle Isole Canarie andando a inserirsi in un mercato che potrebbe vedere una diminuzione dell’offerta nel caso che qualcuno dei soggetti che opera sulla meta dovesse gettare la spugna.



Ancora non sono stati svelati tutti i dettagli, si legge su Travelmole, su quanto aerei comporranno la flotta e su quali mercati si indirizzeranno i collegamenti, ma il presidente dell’associazione Jorge Marichal non si pone limiti. Al momento sono oltre una dozzina gli imprenditori coinvolti, ma l’obiettivo è di accoglierne ancora per avere una maggiore forza.