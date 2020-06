Ryanair torna anche all’aeroporto di Perugia e per l’estate in corso metterà in pista tre collegamenti, mantenendo il presidio sul San Francesco d’Assisi.

La ripresa è iniziata in questi giorni con la riapertura del volo su Catania mentre mercoledì primo luglio sarà la volta di Londra Stansted, mentre sabato 4 luglio verrà avviato il collegamento con Bruxelles Charleroi. Possibile anche un incremento delle frequenze in corso d’opera in caso di aumento della domanda.



“Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 – commenta Chiara Ravara, head of international communications - e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale”.