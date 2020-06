Questione di trolley

Ecco che arriva un altro piccolo intoppo per chi deve viaggiare. Niente trolley in cabina, al massimo uno zainetto da infilare sotto il sedile. La nota dell’Enac che chiarisce la nuova direttiva farà senz’altro piacere a quelle compagnie che sui bagagli al seguito caricano i ben noti costi aggiuntivi.

In questa occasione la decisione appare democratica e non fa eccezioni. Però in queste settimane non vorremmo essere al posto dei dipendenti aeroportuali. Perché il popolo del trolley non si arrenderà tanto facilmente e le code diventeranno chilometriche.