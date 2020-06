Tornerà anche il collegamento su Roma a partire dal 15 luglio. Emirates incrementa ulteriormente il proprio network e a partire dal prossimo mese reinserirà nella rete sette destinazioni internazionali, tra cui appunto lo scalo di Fiumicino.

“I clienti di Emirates potranno ora viaggiare verso Dubai – spiega la compagnia in una nota - dopo l'annuncio, all'inizio di questa settimana, che la città sarà aperta per i viaggiatori dal 7 luglio, con nuovi protocolli che facilitano i viaggi per cittadini, residenti e turisti degli Emirati Arabi Uniti, salvaguardando la salute e la sicurezza dei visitatori e delle comunità”.



Oltre alla Capitale, nel network di Emirates saranno inserite Khartum (dal 03 luglio), Amman (dal 05 luglio), Osaka (dal 07 luglio), Tokyo Narita (dall'8 luglio), Atene (dal 15 luglio), e Larnaca (dal 15 luglio), portando il numero totale delle destinazioni a quota 48.