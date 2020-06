Stop al trolley a bordo in aereo a partire da oggi. La misura era nell’aria da qualche giorno dopo che nel Dpcm dell’11 giugno che forniva le indicazioni per la ripresa dei voli era stata inserita una nota con la quale si limitava l’utilizzo del bagaglio a mano senza però fornire specifiche sulle misure consentite.

La misura

Nella serata di ieri invece l’Enac ha formalmente ufficializzato il provvedimento quale misura di contenimento per la diffusione del Coronavirus. “Per quanto concerne il bagaglio a mano – si legge nella comunicazione -, ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere”.



Nella sostanza con il blocco dell’uso delle cappelliere si vuole evitare che possano crearsi situazioni di stretto contatto tra i passeggeri nella fase di ingresso a bordo e in quella di uscita dopo l’atterraggio. La misura dovrà essere applicata da parte di tutte le compagnie aeree che operano voli in partenza o in arrivo sull’Italia, anche nel caso di voli intercontinentali.



Ribaditi gli altri provvedimenti

Nell’informativa Enac vengono poi ribaditi gli altri provvedimenti precedentemente annunciati, come il controllo della temperatura, da effettuare prima dell’accesso all’aeromobile, oppure la compilazione dell’autocertificazione “preferibilmente in modalità elettronica”.