Si apre uno spiraglio di luce per Lufthansa. L’azionista e imprenditore Heinz Hermann Thiele avrebbe infatti deciso di appoggiare il piano di salvataggio dal oltre 9 miliardi di euro, che prevede l’ingresso dello Stato nella compagine azionaria del vettore.

“Voterò per la proposta”, avrebbe infatti detto Thiele, che attualmente possiede una partecipazione del 15,5% in Lh, al quotidiano Frankfurter Allgemeine. Una posizione che potrebbe determinare il voto positivo degli azionisti all’assemblea generale prevista per oggi e che ha già portato le azioni del Gruppo a salire di oltre il 27% sui mercati, si legge su Rte.



C'è l'accordo con i sindacati

Nel frattempo, Lufthansa ha messo a segno un altro colpo, riuscendo a portare a casa un accordo con i sindacati di cabina Ufo per il taglio del costo del lavoro. L’intesa, riporta Repubblica.it, porterà Lh a risparmiare 500 milioni di euro e a contenere i licenziamenti.



Tra i punti contenuti nell’accordo congelamenti salariali, riduzione delle ore di volo, pacchetti di prepensionamento e congedi non retribuiti per gli assistenti di volo.



Parallelamente, il Gruppo sta lavorando a un piano alternativo, per evitare una procedura di insolvenza in caso di un pronunciamento negativo degli azionisti sul piano di aiuti statali.