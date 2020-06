easyJet a caccia di altri fondi: in pista azioni per 400 milioni di sterline

easyJet continua ad andare alla ricerca di liquidità e mette in pista (previa approvazione da parte degli shareholder che si riuniranno il 15 luglio) nuove azioni per un valore compreso tra i 400 e i 450 milioni di sterline, pari a circa il 15 per cento del capitale totale della compagnia.

L’annuncio è stato dato nel corso della presentazione dei risultati del semestre, che ha fatto segnare un rosso pari a 353 milioni di sterline. I vertici della compagnia hanno ribadito che le disponibilità di cassa sono solide e al momento l’azienda può contare su 2,4 miliardi di sterline alle quali se ne aggiungeranno altri 1,7 e poi i 400 milioni delle azioni.



Tuttavia, hanno messo in evidenza, le previsioni attuali non fanno intravvedere una ripresa a breve termine: attualmente il vettore non prevede di volare con oltre il 30 per cento della potenzialità fino a settembre, anche se a livello di rotte servite si conta di raggiungere il 75 per cento entro la fine di agosto, con un incremento progressivo in base alla domanda. Domanda che comunque sembra dare qualche segno di incoraggiamento.