Restano ancora 232 milioni nelle casse di Alitalia. Il dato, aggiornato al 31 maggio, arriva dal ministro dei Trasporti Stefano Patuanelli. In audizione alla Camera, il ministro ha spiegato che “nonostante l’emergenza Covid, abbiamo in cassa ancora 232 milioni e la parte dei 350 milioni previsti da Dl Cura Italia modificato dal Dl Rilancio non sono ancora stati erogati”.

Il futuro

Quanto al domani del vettore, mentre continua il totonomi per l’incarico di ceo, Patuanelli e la ministra dello Sviluppo Economico Paola De Micheli hanno spiegato che “l'elemento chiave della disposizione sulla newco Alitalia è la discontinuità”, ma, hanno assicurato, nessuno smembramento all’orizzonte. “La nuova società - ha continuato De Micheli - partirà da zero con un progetto di sviluppoo e di rilancio. Con 3 miliardi c’è una robusta capitalizzazione per la newco, servirà un investimento per la flotta per il lungo raggio”.



Centrali saranno l’hub di Fiumicino che, ha sottolineato De Micheli, “resterà strategico e l’alimentazione del lungo raggio su Malpensa”.