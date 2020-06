Saudia: “Attendiamo la riconferma dello schedule dal 15 luglio”

di Oriana Davini

Saudia potrebbe tornare a volare sulla Penisola con lo stesso schedule pre-Covid dal 15 luglio: la conferma arriva da Fabio Zinanni, sales manager per l'Italia della compagnia di bandiera dell'Arabia Saudita.

"Abbiamo 13 collegamenti settimanali diretti da Roma e Milano - spiega -: in meno di cinque ore si arriva a Riyad volando con ogni comfort".



Il vettore ha una flotta di 136 aeromobili, destinati a diventare oltre 200 entro il 2022. Tra le ultime novità introdotte c'è lo chef on board per la business class, "così i nostri passeggeri possono mangiare quel che vogliono all'ora che preferiscono. Anche in economy garantiamo una grande varietà di menù".