di Lino Vuotto

I timori dei mesi scorsi o anche solo delle ultime settimane si stanno rivelando fondati. Nonostante l’entusiasmo e la volontà di tutti gli attori del trasporto aereo di rimettere in moto la macchina, se non a pieni giri, almeno con una percentuale di traffico decente, la situazione che sta emergendo è che la domanda stenta ancora a ritornare. È di ieri la notizia della minaccia di sanzioni da parte dell’Enac ai vettori che non rispetteranno le direttive, cancellando voli con giustificazione Covid. Ma anche nel lungo raggio (e ovviamente non solo in Italia) le difficoltà sono palesi.



I rinvii

Da oltre un mese nei sistemi di prenotazione o nelle comunicazione delle stesse compagnie hanno iniziato a ricomparire programmazioni di voli long haul, almeno sulle direttrici storicamente più redditizie e con frequenze settimanali ridotte. Ma poi giorno per giorno arrivano gli aggiornamenti, quasi tutti nella stessa direzione: avvio del volo rimandato di una-due settimane, probabilmente in attesa di tempi migliori.



I casi italiani

Per non parlare delle nuove rotte programmate per questa estate. Tornando al nostro mercato due esempi su tutti possono essere citati con il volo di Eva Air su Milano e con quello di WestJet da Calgary su Roma. Quest’ultimo era stato inizialmente spostato ad agosto per essere poi ricollocato con l’orario invernale, mentre per il primo se ne riparlerà poi nel 2021 in attesa di tempi migliori. Meglio non rischiare altre perdite, insomma.



Complice l’orientamento di diverse aree geografiche di puntare quest’anno sul turismo di prossimità e una realtà come quelle di Brasile o Stati Uniti, ancora alle prese con una diffusione del contagio troppo elevata per aprire liberamente le frontiere, la situazione sembra destinata a rimanere così ancora per alcune settimane. E quindi per il long haul se ne dovrà riparlare in autunno.