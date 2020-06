Ryanair ritorna anche a Bologna, 51 rotte per l’estate

Ryanair torna a Bologna con un totale di 51 rotte per la summer. Il vettore ha ripreso ieri i collegamenti su Londra-Stansted, Catania, Palermo, Brindisi, Bari, Bruxelles-Charleroi, Ibiza, Alghero e Trapani.

Oggi viene riattivata la Bologna-Lamezia Terme e da domani ricominceranno i collegamenti con Barcellona-El Prat, Madrid, Valencia e Cagliari. Dal 1° luglio Ryanair incrementerà il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.



L’operativo da e per l’aeroporto di Bologna include in tutto 51 rotte, di cui 8 nazionali - Catania, Palermo, Brindisi, Lamezia Terme, Bari, Cagliari, Alghero e Trapani - e 43 internazionali.

“Nel mese di luglio - precisa Antonello Bonolis, direttore Business Aviation e Comunicazione di Aeroporto Marconi di Bologna - arriveremo ad assicurare con Ryanair 126 voli a settimana da e verso tutta Europa e il bacino del Mediterraneo. Sono 18 frequenze al giorno che ci permetteranno nuovamente di raggiungere destinazioni conosciute e anche qualche novità, come ad esempio le nuove rotte da e per Kiev, Odessa e Leopoli, in Ucraina”.