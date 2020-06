Low cost sotto attacco: il servizio sul prossimo numero di TTG Magazine

Lo stop legato al Covid ha messo a dura prova tutto il settore del trasporto aereo. E in particolare il segmento low cost, abituato a lavorare su load factor eccezionali e prezzi ridotti.

Il calo della domanda inoltre ha inasprito la battaglia tra low fare e major e ciascuna delle due parti sta radunando alleati.



