Voli cancellati: l'Enac richiama le compagnie aeree

“In merito alle numerose segnalazioni relative a cancellazioni di voli, l’Enac rende noto di avere richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del regolamento comunitario 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa”.

Arriva il monito dell’Ente nazionale per l’Aviazione civile ai vettori dopo il riavvio delle operazioni iniziato il 3 giugno scorso. Un avvio non semplice anche per via della domanda ancora bassa, che in alcuni casi ha spinto le compagnie a cancellare voli precedentemente annunciati. Cancellazioni, fa notare l’Enac, che “non sembra possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19, ma a scelte imprenditoriali”.



L’Enac continuerà a monitorare la situazione “intervenendo con l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento Comunitario di riferimento”, conclude la nota.