Lot riprende i voli internazionali  da luglio

Si aggiunge il nome di Lot alla lista delle compagnie aeree che tornano a operare su rotte internazionali. Il vettore ha annunciato la ripresa delle operazioni oltreconfine il prossimo primo luglio.

Nelle prime due settimane del prossimo mese il piano comprende un totale di 20 destinazioni europee: Praga, Dusseldorf, Vilnius, Budapest, Berlino, Vienna, Bruxelles, Kiev, Amsterdam, Bucarest, Barcellona, Tbilisi, Oslo, Spalato, Dubrovnik, Zara, Podgorica, Corfù, La Canea e Varna.



I voli, precisa una nota della compagnia, sono già disponibili sui sistemi dei prenotazione. Contestualmente, è stato varata anche la nuova procedura per le operazioni di volo.



Inoltre, la compagnia ha aggiunto una nuova tariffa, Flex Plus, per venire incontro alle esigenze di flessibilità della clientela.