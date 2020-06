Bce: il trasporto aereo italiano tra i più colpiti del mondo

La crisi legata al Covid-19 ha colpito il trasporto aereo italiano più che nel resto del mondo. Ad affermarlo sono i dati del bollettino Bce, secondo cui in media la capacità dei voli di linea è scesa del 65%: ma la percentuale, per la Penisola, sale addirittura a oltre il 90%, come in Francia, Spagna e Germania. Come sottolinea rainews.it, un dato che non ha precedenti nella storia.

Oltreoceano le cose sono andate leggermente meglio, anche se le cifre sono sicuramente importanti. Per gli Stati Uniti il calo è stato del 71%, mentre per il Giappone il dato si è fermato al 65%.



Per la Cina, le cifre affermano che in un primo momento il calo è stato del 71%,m per poi risalire al 20%.