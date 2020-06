Regno Unito, London City Airport torna operativo

London City Airport riaprirà domenica 21 giugno. Prima compagnia aerea a operare dallo scalo sarà British Airways, che effettuerà il primo decollo dopo tre mesi di stop.

L’aeroporto, riporta TravelMole, è stato chiuso il 26 marzo e messo a disposizione dell’ospedale temporaneo realizzato presso l’ExCel Center e delle istituzioni governative per gestire l’emergenza Covid.



L’amministratore delegato dello scalo, Robert Sinclair, ha assicurato che la società di gestione ha lavorato “duramente per creare un ambiente sicuro in aeroporto, in modo che i passeggeri possano tornare a volare in sicurezza.”