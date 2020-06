Albastar ripristina da agosto i voli per Lourdes

Albastar scalda i motori in vista del primo volo dall’Italia a Lourdes programmato per martedì 18 agosto. La stagione resterà aperta fino all’Immacolata, con 39 collegamenti per Lourdes.



A partire da martedì 18 agosto da tutta l’Italia l'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalti a Lourdes e Santuari Internazionali sta programmando un nuovo calendario di partenze con collegamenti dal nord al sud del Paese che accompagneranno nella cittadina francese i soci e tutti coloro che sono desiderosi di visitare la Grotta.



“Membro Iata con certificazione Iosa, Albastar conferma con Unitalsi le attività di volo dall’Italia su Lourdes dal prossimo mese di agosto 2020 fino al 10 di dicembre 2020. Nel pieno rispetto delle normative in atto la compagnia riprende a volare garantendo ai nostri passeggeri il rispetto dei più stringenti protocolli di sicurezza per permettere loro di volare in tutta tranquillità e adottando una serie di norme preventive utili per salvaguardare il benessere dei nostri clienti e quello dei nostri equipaggi. Le attività di volo prevedono la programmazione di voli diretti no stop da Ancona, Pescara, Lamezia Terme, Bari, Napoli, Bologna, Genova, Torino, Milano, Alghero e Cagliari, Catania e Palermo, Pisa, Verona e Venezia oltre ai collegamenti di linea da Roma Fiumicino ogni lunedì e giovedì dal 17 agosto 2020 fino a fine ottobre 2020” dichiara Giancarlo Celani, cco & deputy ceo della società.