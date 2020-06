Air Tahiti Nui: il volo su Parigi tornerà il 4 di luglio

Verranno riattivati a partire dal 4 luglio con 4 frequenze settimanali i collegamenti tra l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e Papeete di Air Tahiti Nui.

La tratta nei primi giorni verrà effettuata via Vancouver, mentre a partire dalla metà del mese il collegamento avrà una frequenza in più e sarà via Los Angeles. Con la riapertura delle frontiere statunitensi, inoltre, a partire dal 20 di luglio verranno aggiunti altri due collegamenti settimanali tra Los Angeles e Papeete, trasformando il volo tra i due aeroporti in giornaliero.



Prolungato invece lo stop della compagnia nei collegamenti su Auckland e su Tokyo, che verranno ripristinati quando i rispettivi governi riapriranno le frontiere.