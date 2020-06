Federalberghi isole minori Sicilia chiede il pieno ripristino dei collegamenti veloci

I collegamenti estivi per le isole minori non sono ancora prenotabili: ad afferamrlo è Federalberghi isole minori Sicilia, che sottolinea come le corse dovrebbero partire il prossimo 20 giugno. Anche perché, aggiunge l’associazione, gli assetti invernali sono ancora incompleti.

Per questo motivo la territoriale ha scritto alla Regione Sicilia, sollecitando la reintroduzione dei collegamenti.



Tra i casi citati, si legge nella nota, la tratta “Messina-Eolie non ancora ripristinata e in atto prenotabile solo dal 1 luglio o la Palermo – Eolie che dovrebbe essere in funzione dal 20 giugno ma che in atto non risulta ancora prenotabile. Stesso ragionamento per la Lampedusa – Porto Empedocle che dovrebbe essere prenotabile dal 20 giugno ma che in atto lo è solo dal 1 luglio e la Trapani-Pantelleria che parte con una settimana di ritardo (17 anziché il 10 giugno)”.