Sarebbero 26mila, e non 22mila, i posti di lavoro che Lufthansa sarebbe intezionata a tagliare. Secondo quanto scritto da diverse testate tedesche e rilanciato nelle scorse ore dal sole24ore.com, il piano di ristrutturazione del Gruppo guidato da Carsten Spohr potrebbe essere più pesante di quanto ipotizzato.

A rischio sarebbe quasi il 19% della forza lavoro: 22mila posti full time e di 4mila a tempo parziale.



Il giallo

Continua così il giallo sul numero reale di risorse che il Gruppo sarebbe pronto a sacrificare e sul tema la major tedesca non si è ancora espressa ufficialmente, nè per confermare, nè per smentire quanto uscito sulle testate internazionali.



Nel mirino della politica

Ma la possibilità di una maxi procedura di licenziamento ha già scosso gli animi di alcuni gruppi parlamentari, quali Verdi e Linke, che ora chiedono all’Esecutivo di Angela Merkel di ridiscutere il piano di aiuti da oltre 9 miliardi per salvare il vettore.



Attualmente, secondo dati aggiornati al 2019, il Gruppo Lufthansa dà lavoro a oltre 138mila dipendenti, tra equipaggi, manutenzione, logistica e catering.