Italo raddoppia le corse per l’estate e arriva in Calabria

Continua a crescere l’offerta di Italo, in vista dell’alta stagione. Da ieri è entrato in vigore il nuovo orario estivo, che vede raddoppiati i viaggi giornalieri, da 24 a 48, e il debutto del vettore ferroviario sulla Torino-Reggio Calabria.

Con la nuova programmazione, sulla direttrice Torino-Milano-Napoli-Salerno le corse quotidiane salgono a 19, con orari strategici, come la partenza alle 7.33 da Torino che consente di arrivare a Salerno subito dopo pranzo; quella da Milano alle 13.40 che consente di arrivare a Napoli prima delle 20; oppure la partenza dal capoluogo campano alle 9.20, per raggiungere Milano in 5 ore.



Roma-Milano

Crescono poi i collegamenti diretti fra Roma e Milano. Grazie all’introduzione 5 servizi aggiuntivi, sono infatti 7 i no stop di Italo. Tra le nuove partenze strategiche, quella da Milano alle 7.15, che consente di raggiungere Roma 10.25; e quella alle 16.15 per rientrare a Roma alle 19.25. Dalla Capitale, invece, è attivo un nuovo servizio alle 16.05 per il rientro Milano alle 19.15.



Tutti questi collegamenti sono prolungati su Napoli.



Veneto

In Veneto salgono a 10 i collegamenti per Venezia e a 8 quelli per Verona. Sono 4 i nuovi collegamenti fra Venezia, Roma e Napoli e 6 le nuove corse fra Roma e Verona (alcune di queste serviranno anche le città di Napoli, Brescia e Bergamo).



Il debutto in Calabria

Si rafforza, inoltre, il presidio al Sud, dove il vettore ferroviario ha stretto una partnership con Hertz Italia e ha attivato nuovi servizi sulla direttrice Torino-Reggio Calabria. Lo schedule prevede invece 4 collegamenti quotidiani con le fermate di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Rosarno, Lamezia Terme e Paola, ed il Cilento, con fermate a Sapri, Vallo della Lucania ed Agropoli/Castellabate. Dal 2 luglio il network calabrese crescerà ancora, con fermate nelle stazioni di Scalea e Vibo Pizzo.



Da Torino, passando per Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno, Italo unisce oggi lo stivale con 2 partenze da Torino (alle 5:23 ed alle 13:19) ed altre 2 da Reggio Calabria verso il Nord (7:30 e 13:30).