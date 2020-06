"La straordinaria crescita degli ultimi anni è merito delle compagnie low cost che hanno consentito a tantissimi turisti di visitare il nostro paese". A spezzare una lancia a favore delle no frills è stato l'ad di Gesac Roberto Barbieri, in un'intervista a Repubblica.

"Bisogna evitare misure di protezionismo e ostacoli che - ha sostenuto il manager dell'aeroporto di Napoli - avrebbero l'effetto di allontanare queste compagnie dall'Italia. Basta poco per spostare voli nei Paesi dell'Est".



Secondo Barbieri vanno anche sostenuti gli scali ora in crisi per il crollo del traffico: "Si potrebbero vincolare gli aeroporti a investire in sicurezza, qualità, innovazione tecnologica. Non finanziamenti a fondo perduto, ma un modo per ridurre il danno di questi mesi e, al tempo spesso, cogliere l'opportunità di investire per rafforzare il settore". A. D.