Trenitalia, rotta sul leisure per l'orario estivo

Tanto mare e montagna, attenzione al Sud e poco business travel. Ecco il cuore del nuovo orario di Trenitalia, al via dal 14 giugno. “Questo periodo eccezionale ci ha orientato a scelte selettive. Abbiamo davanti mesi con pochi viaggi d'affari, ma con buona richiesta per il turismo domestico e di ricongiungimenti famigliari” ha spiegato Tiziano Onesti, presidente di Trenitalia.

Tra le novità principali: il Frecciarossa arriva in Calabria con i collegamenti da Torino e da Venezia (in questo caso è il Frecciargento), da Milano e Roma via alle tratte verso Versilia, Argentario e Levante Ligure, due treni tra Milano e Ancona con passaggi in riviera (Rimini, Riccione) e arriva il Frecciargento tra Firenze e la Puglia. In montagna, invece, il Napoli-Torino allunga fino a Bardonecchia e si inaugura il Venezia-Bolzano. Infine, per i treni che arrivano a Villa San Giovanni, scatta l'integrazione di orario con le navi del gruppo Blu Jet che portano in Sicilia.