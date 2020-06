Debutto italiano per Bamboo Airways: volo di rimpatrio su Malpensa

Sarà un debutto assoluto nei cieli italiani quello che farà Bamboo Airways domani. Si tratterà in realtà solamente di un volo di rimpatrio straordinario per il vettore vietnamita, che tuttavia prima dell’emergenza Covid aveva annunciato l’intenzione di espandersi sul Vecchio Continente partendo da un collegamento su Praga, poi rinviato a data da destinarsi.

Quello di Bamboo sarà il quarto volo straordinario sull’Europa in questa fase di emergenza dopo quelli su Praga, Vilnius e Londra Heathrow. Il collegamento verrà effettuato su Malpensa da Ho Chi Mihn utilizzando un Boeing 787 che atterrerà nello scalo milanese alle 11: verrà utilizzato per rimpatriare numerosi cittadini italiani che erano nel Paese per motivi di lavoro.