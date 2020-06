Norwegian, ipotesi aumento del capitale del 50%

Rimane incerto il futuro di Norwegian. La compagnia aerea low cost passata nelle mani dei propri creditori non prevede un ritorno in attività in forze nell’immediato futuro e prevede di restare sul mercato solamente con 7 aerei dei 150 in flotta fino al mese di aprile del 2021.

Una situazione che rischia però di compromettere il capitale del vettore nonostante il via libera al prestito statale. Ecco perché il management ha iniziato a mettere le mani avanti con gli azionisti chiedendo un via libera preventivo a un eventuale aumento di capitale pari al 50 per cento attraverso l’emissione di nuove azioni.