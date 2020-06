di Remo Vangelista

Il comandante Giuseppe Gentile vuole rimettersi nella cabina di pilotaggio. L’ex amministratore delegato di Meridiana-Air Italy ha detto di essere pronto a creare una nuova compagnia.

“Investire nel trasporto aereo oggi può sembrare un azzardo, ma credo invece sia una buona opportunità”, ha detto Gentile al quotidiano L’Unione Sarda.



Il progetto

Il nome della linea aerea potrebbe essere ancora una volta Italian Airways, la stessa che doveva partire qualche stagione fa. Sempre con base a Bergamo e solo macchine piccole (per ora). “Embraer da 100 posti per servire la Sardegna e aeroporti minori”. Lasciando stare Milano e Roma.



Nell’intervista si dice pronto a riassorbire parte del personale di Air Italy e ritorna al suo vecchio sogno del lungo raggio con tratte per Nord e Sud America. “I vettori in generale avranno problemi per il distanziamento sociale. Non si può partire con solo 50 persone a bordo”.



Ma le nuove linee degli enti di controllo lasciano più flessibilità altrimenti diventa dura per tutti. Senza dubbio voleranno jet più piccoli e l’Embraer appare una buona scelta. Ora bisogna capire se l’ennesima avventura del comandante Gentile riuscirà a decollare dopo anni di tentativi.