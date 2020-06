Ryanair toglie il supplemento per il cambio volo

Stop al supplemento per il cambio volo per tutti i viaggi prenotati per i mesi di luglio e agosto. È questa la mossa annunciata da Ryanair per incentivare ulteriormente le prenotazioni e rilanciare il mercato in vista del ritorno in pista con oltre mille voli giornalieri a partire dal mese di luglio.

Da domani 10 giugno, i clienti che prenoteranno un viaggio a luglio ed agosto avranno la possibilità di spostare il loro volo senza alcun supplemento per viaggiare fino al 31 dicembre 2020. Il cambio data, però, sarà applicato solamente sulla rotta che i clienti avevano già prenotato.



“Vogliamo offrire ai nostri clienti la massima sicurezza e flessibilità possibile – commenta il direttore marketing e digital Dara Brady -, senza costi aggiuntivi per il cambio volo qualora i loro piani di viaggio dovessero cambiare”.