Sette collegamenti dall'aeroporto di Firenze: Vueling conferma l'impegno sull'Italia e a partire dal 2 luglio volerà dal capoluogo toscano alla volta di Barcellona, Madrid, Catania, Palermo, Londra-Gatwick, Amsterdam e Parigi-Orly. Confermato anche il ritorno su Pisa, con due frequenze settimanali alla volta di Barcellona.

Prosegue così a pieno ritmo il piano di ripresa graduale dell'operativo voli sull'Italia, che entro luglio conterà 29 rotte in partenza da nove aeroporti italiani, molte delle quali in connessione con le 72 destinazioni dirette servite da Barcellona.



"È per noi un'enorme soddisfazione poter riprendere l'attività ora che la situazione sanitaria sta lentamente rientrando - spiega Javier Sánchez-Prieto, presidente di Vueling -. Stiamo preparando questo ritorno con cura e dedizione, affinché i nostri passeggeri si sentano al sicuro quando viaggiano con noi".

Oriana Davini