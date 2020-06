Trenitalia: cabine in esclusiva sugli Intercity Notte

Alla luce delle necessarie misure di prevenzione anti-Covid Trenitalia modifica le norme per i viaggiatori che scelgono gli Intercity Notte. D’ora in avanti, quindi, sarà necessaria la prenotazione dell’intera cabina, in modo da consentire a singole persone o gruppi familiari di viaggiare senza la concomitante presenza di altri passeggeri.

I vagoni letto e le cuccette, spiega FS News, diventano così acquistabili unicamente per intero e per il servizio cuccetta, in particolare, il nuovo sistema di vendita in vigore consente di riservare l’intera cabina anche per un numero di posti inferiore rispetto alla capienza massima.



Tutte le cabine degli Intercity Notte vengono pulite, igienizzate e sanificate dopo ogni viaggio: i kit biancheria sono sottoposti a lavaggi e disinfezioni e sigillati per un uso individuale.