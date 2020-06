Regno Unito: Ryanair, Ba e easyJet chiedono la revoca dell’obbligo di quarantena

British Airways, Ryanair e easyJet uniscono le forze per contrastare l’entrata in vigore della quarantena obbligatoria per chi arriva nel Regno Unito. Le tre compagnie hanno intrapreso un’azione legale congiunta, chiedendo formalmente al Governo Uk la revoca immediata del provvedimento.

I tre vettori reputano la misura “sproporzionata e ingiusta nei confronti dei cittadini britannici e dei visitatori internazionali che arrivano nel Regno Unito”.



Tra le criticità individuate dalle compagnie, riporta TravelMole, l’esonero dei pendolari francesi dall’obbligo di quarantena e la contraddizione con le misure di contenimento applicate per i cittadini del Regno Unito. “La quarantena – hanno sottolineato i vettori – è più rigorosa delle misure intraprese per le persone che hanno contratto il Covid-19”.



“Sollecitiamo il Governo a rimuovere questa quarantena inefficace, che avrà un effetto devastante sull'industria del turismo del Regno Unito e migliaia di posti di lavoro in questa crisi senza precedenti”.