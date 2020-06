Swiss riparte con 5 rotte sull'Italia dal 15 giugno

In concomitanza con la riapertura delle frontiere della Svizzera anche all’Italia, il 15 giugno ripartiranno anche i voli di Swiss tra i due Paesi.

Si tratterà di una ripartenza soft, in particolare per quanto riguarda il numero delle frequenze, per poi valutare l’andamento della domanda e aumentare in corso d’opera.



I voli del vettore del Gruppo Lufthansa saranno tutti da e per Zurigo su 5 destinazioni. Il volo su Roma debutterà come bisettimanale per poi salire a 4 frequenze il 21 giugno. Collegamento bisettimanale per Brindisi, Firenze e Palermo, mentre Napoli sarà trisettimanale.