Buzz, nuovi voli charter da Praga nella summer 2021

Parte la pianificazione per l’estate 2021 di Buzz, il vettore con vocazione charter del gruppo Ryanair.

La compagnia sarebbe in trattativa con i tour operator della Repubblica ceca per l’avvio di collegamenti estivi verso alcune destinazioni leisure di Grecia, Turchia, Spagna e Italia, che andrebbero così ad aggiungersi ai voli su Canarie e Marocco che partiranno dal mese di novembre di quest’anno.







Buzz, la compagnia aerea charter n. 1 dell’Europa centro-orientale, in data 3 giugno ha confermato di essere in fase avanzata di trattativa con i principali tour operator in merito alla pianificazione di voli charter per Grecia, Turchia, Spagna e Italia per l'estate 2021, oltre ai collegamenti per le Isole Canarie e il Marocco da novembre 2020.

Buzz è la più grande compagnia aerea charter dell’ Europa centro-orientale, con una flotta di 47 aeromobili basati in 4 Paesi. Buzz offre inoltre servizi di linea affidabili e tariffe convenienti per conto del Gruppo Ryanair, con cui sta valutanto la possibilità di aumentare in modo sostanziale il numero di rotte su Praga (attualmente 33) dal prossimo anno.



“Buzz è in fase avanzata di trattativa con i principali tour operator e con il Gruppo Ryanair – commenta il ceo Michał Kaczmarzyk - per espandere i propri servizi da Praga, aggiungendo molte altre destinazioni in Grecia, Turchia, Italia, Spagna, Portogallo e Nord Africa per l'estate 2021”.