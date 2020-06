Etihad: anche Milano nell'elenco delle città per i voli in connessione

Coinvolgerà oltre venti destinazioni tra Europa, Asia e Australia il servizio di voli in connessione via Abu habi che verrà attivato da Etihad a partire dal prossimo 10 di giugno.

L’elenco delle città del Vecchio Continente coinvolte comprende anche Milano, in aggiunta a Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Dublino, Francoforte, Ginevra, Londra Heathrow, Madrid, Parigi Charles de Gaulle e Zurigo.



Sull’altro fronte sarà invece possibile raggiungere Giacarta, Karachi, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Seul, Singapore, Sydney e Tokyo. “Consigliamo a tutti coloro che desiderano effettuare una prenotazione di visitare il sito www.etihad.com/transfer - spiega la compagnia in una nota - per valutare tutte le opzioni e rimanere informati sulle norme di ingresso adottate dai paesi in cui sono diretti”.