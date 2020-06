Air Dolomiti: dal 18 giugno torna il Verona-Francoforte

Mancano pochi giorni alla ripresa dei voli di Air Dolomiti dal nostro Paese. La compagnia, infatti, dal 18 giugno ripristinerà il collegamento da Verona all’hub di Francoforte con quattro frequenze settimanali. “Ricominciamo con le operazioni di nutrimento degli hub tedeschi, da sempre nostro core business - annuncia Joerg Eberhart, presidente e ceo di Air Dolomiti -. Francoforte è una destinazione preziosa per l’utenza veronese e per tutta la catchment area, che necessita di tali collegamenti per proseguire il proprio volo verso altre destinazioni”.

Le frequenze e gli orari

Il collegamento verrà operato il giovedì, venerdì e sabato con partenza alle ore 10,05 e arrivo a Francoforte alle ore 11,30 e la domenica alle ore 17, con atterraggio alle 18,25.



Una mossa, quella di Air Dolomiti, che secondo Paolo Arena presidente del Catullo, “costituisce un tassello importante del complessivo recupero della rete dei voli del nostro aeroporto. Il mercato di lingua tedesca - aggiunge - alimenta in Veneto il 55% delle presenze turistiche, che attraverso il volo da Francoforte possono quindi tornare a raggiungere la nostra regione. Ugualmente, la linea sul grande hub tedesco garantisce al nostro territorio coincidenze con il resto del mondo”.