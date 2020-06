Volotea torna a volare su Ancona

Volotea riprende a volare su Ancona dal 19 giugno e conferma l’avvio della nuova rotta su Olbia.

Sullo scalo saranno operati voli verso 4 destinazioni, 2 in Sicilia e 2 in Sardegna: oltre a Olbia, nel network ci sono anche Palermo, Catania e Cagliari.



“Grazie al nuovo collegamento per Olbia e alle frequenze incrementate alla volta di Palermo - commenta Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southerneastern Europe -, rafforziamo le possibilità di decollare verso alcune delle più belle destinazioni italiane, senza dimenticare i nostri cavalli di battaglia alla volta di Catania e Cagliari. È chiara la nostra volontà di continuare a investire in Italia, sostenendo con i nostri voli l’intero comparto turistico nazionale”.