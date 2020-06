flibco.com sbarca in Italia: arriva il tool per i trasferimenti in aeroporto

Il momento difficile per il turismo non frena gli investimenti in Italia. Arriva nella Penisola flibco.com, la soluzione per ricercare i trasferimenti in aeroporto. L’azienda ha appena aperto la nuova sede a Milano e ha avviato la ricerca di partner locali.

“Nello scenario globale post Covid-19 - si legge nella nota -, flibco.com ha deciso di investire nel mercato italiano, dando un messaggio positivo e di speranza all’intero settore turistico, particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria, e supportando il tessuto economico locale”.



In Italia l’azienda realizzerà investimenti per 1,15 milioni di euro, con 35 opportunità lavorative tra personale amministrativo e commerciale, oltre a 20 assunzioni di autisti da parte di partner locali.