Italo riparte: triplicate le corse

Con l’inizio della Fase 3, aumenta l’offerta di Italo. Il vettore ferroviario triplicherà i servizi, portando così da 8 a 24 i viaggi quotidiani: 16 sulla Roma-Milano, con alcune corse che proseguono su Torino, Napoli e Salerno, 6 sulla linea Roma-Venezia (con 4 corse prolungate su Napoli) e 2 sulla Roma-Bolzano.

Aumentano anche le disponibilità orarie durante la giornata. Italo reintrodurrà orari strategici quali le partenze alle 7.40, 15.15 e 18.40 da Milano Centrale verso Roma e Napoli; quelle delle 6.20 da Napoli per Torino e delle 7.40 per Milano (che danno la possibilità di raggiungere la Capitale prima delle 9); quella delle 8.55 da Roma verso Venezia.



Offerta estiva

Dal 14 giugno poi, con l’entrata in vigore dell’orario estivo, il vettore ferroviario inserirà nuove destinazione. Italo approderà con 4 servizi al giorno in Cilento ed in Calabria. Permetterà inoltre di raggiungere Reggio Calabria senza cambi, garantendo collegamenti diretti da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. Ci saranno fermate intermedie che consentiranno di raggiungere il Cilento, facendo fermata ad Agropoli/Castellabate, Vallo della Lucania e Sapri, proseguendo poi verso la Calabria, collegando Paola, Lamezia Terme, Rosarno, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.



Saranno 2 le partenze da Torino verso Reggio Calabria (5:23 e 13:19) ed altrettante ce ne saranno da Reggio per tornare verso il Nord (7:30 e 13:30).