Etihad, collegamenti speciali per l’Italia

Nuovo volo speciale di Etihad verso la Penisola. Nella giornata di ieri la compagnia ha operato un collegamento andata e ritorno Abu Dhabi-Milano, sempre nel contesto dei voli di rimpatrio tra i due Paesi. Altri collegamenti speciali sono previsti il 7 e il 14 giugno. I voli sono stati operati con B787-9 Dreamliner.

“Etihad - si legge nella nota continua incrementare il numero di voli speciali operati in tutto il mondo da e per Abu Dhabi. A maggio e giugno, infatti, la compagnia aerea ha aumentato le frequenze dei voli speciali annunciati in precedenza e aggiungerà – oltre ai nuovi servizi per Melbourne e Londra – nuovi voli speciali per Sydney, consentendo un volo in connessione diretta da e per la capitale del Regno Unito via Abu Dhabi”.