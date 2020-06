Alitalia decolla oggi da Bari vero Milano

Un altro pezzo di ritorno alla normalità per Alitalia. La compagnia aerea riprende oggi a volare da Bari a Milano, decollando alla 13 dal Karol Wojtyla per Malpensa. Il volo si va ad aggiungere così a quello per Fiumicino, rimasto sempre attivo anche durante il lockdown.

Il volo da Malpensa a Bari è previsto ogni giorno alle 9:30. Per quanto riguarda il volo tra Fiumicino e Bari, la partenza dalla Capitale è schedulata tutti i giorni alle 9:20, mentre dalla Puglia il decollo avviene alle 11:10.



“Tutti i voli Alitalia - si precisa nella nota - vengono effettuati con capienza degli aerei contingentata, al fine di rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo”.