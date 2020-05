Atene, Marrakech, Santorini, Corfù, Rodi, Lisbona, Tel Aviv, Fuerteventura, Londra Luton, Zante, Tenerife e Minorca. Dopo avere temporeggiato e tastato il polso del mercato con 8 rotte domestiche da Milano Malpensa, easyJet rialza la testa e prepara il ritorno in forze sulla scena con le prime rotte internazionali da Mxp a partire da oggi.



La data del rilancio è fissata per il primo di luglio, ma il ritorno sulla scena dei voli fuori dai confini nazionali non si limiterà solo a queste prime rotte. Un anticipo che il vettore considera solo un assaggio del network che verrà poi annunciato la prossima settimana.

“La ripresa dei collegamenti internazionali da Malpensa, nostro aeroporto di casa, nonché principale hub in Italia e in Europa, è un’ottima notizia per noi, per i nostri clienti e per l’economia italiana”, è il commento del country manager Italia Lorenzo Lagorio.



La maggior parte delle rotte avrà una frequenza giornaliera ad eccezione di Fuerteventura e Tenerife (rispettivamente 2 e 3 voli alla settimana) mentre per Londra Luton ci saranno 10 frequenze settimanali e per Minorca 15.