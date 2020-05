Malpensa T1, Brunini: “La riapertura nella seconda metà di giugno”

La riapertura del Terminal 1 di Malpensa dovrebbe avvenire tra il 15 e il 30 giugno. “È una decisione da concordare con l'Enac, ma è lo scenario più plausibile” ha spiegato l'ad di Sea, Armando Brunini, durante la presentazione della nuova base di Wizz Air.

“Con il rispetto del distanziamento imposto dai protocolli, il T2 riesce a gestire fino a 3.000 passeggeri al giorno e nella seconda metà di giugno contiamo che questa soglia venga superata”. Gli scali lombardi seguono le regole in maniera rigorosa: segnaletica a terra e adesivi sui sedili per evitare i contatti tra i passeggeri, sanificazione giorno e notte, controllo della temperatura in partenza e in arrivo. In più, Sea sta studiando l'ipotesi di sottoporre ai test sierologici il personale di front line.

Adriano Lovera