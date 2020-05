Volotea ritorna su Genova, ecco il programma dei voli

Volotea torna a volare da Genova. In questa fase iniziale di riapertura la compagnia ha riattivato tutte le rotte domestiche - Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria - incrementando frequenze e posti in vendita per volare dalla Liguria verso la Sardegna e la Campania.

Il cronoprogramma prevede il ripristino dei voli da Genova a Palermo a partire dal 18 giugno, mentre il giorno dopo sarà riattivato il volo su Napoli, dal 20 giugno quello su Catania e dal 21 giugno quello per Olbia. A partire dal 3 luglio, poi, sarà ripristinato il collegamento su Lamezia Terme e dal giorno dopo si potrà volare da Genova alla volta di Alghero, Brindisi, Cagliari, Lampedusa e Pantelleria.



“Al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti e dei nostri passeggeri - spiega il presidente e fondatore di Volotea, Carlos Muñoz (nella foto) - stiamo implementando misure che vanno oltre ciò che viene descritto dalle normative”.



Il protocollo di sicurezza

Prima del viaggio ai passeggeri verrà richiesto di effettuare il check-in online e di ridurre al minimo il bagaglio a mano. Verrà loro rilevata la temperatura in aeroporto e il distanziamento fisico di 1,5 metri dovrà essere mantenuto ove possibile.



Ai passeggeri verrà chiesto, inoltre, di portare le proprie mascherine, d'indossarle in ogni momento, di mantenere una buona igiene delle mani e di attenersi alle norme di etiquette respiratoria.



La compagnia sospenderà inoltre temporaneamente il servizio di catering a bordo, mentre durante la notte verrà effettuata una pulizia approfondita di tutti gli aeromobili, utilizzando potenti disinfettanti industriali. Di giorno, invece, verranno eseguite procedure di disinfezione su tutte le superfici della cabina e nei servizi igienici, prestando particolare attenzione a tutte le superfici a contatto diretto con i passeggeri.



Tutta la flotta Volotea è equipaggiata con filtri ospedalieri dell’aria che filtrano il 99,97% di particelle come virus e batteri, oppure con un sistema che rinnova e pulisce completamente l’aria in cabina ogni tre minuti.



Le mosse dell'aeroporto

“Il Cristoforo Colombo – sottolinea il presidente dell’Aeroporto di Genova, Paolo Odone - si è già dotato di scanner per la misurazione della temperatura corporea, di segnaletica per il mantenimento del distanziamento sociale, di pareti di separazione ai banchi check-in e della biglietteria e di erogatori di gel disinfettante, mentre tutte le aree accessibili ai passeggeri vengono sanificate con regolarità”.