American Airlines: cambio volo gratuito se l'aereo è pieno

American Airlines si adegua alle disposizioni sul distanziamento sociale ideando un sistema che consente ai passeggeri del vettore di conoscere il grado di riempimento di un aereo, in modo da potersi spostare su un volo con meno passeggeri senza dover pagare nulla in più.

Normalmente, infatti, lo spostamento da un volo all’altro è a pagamento, a meno che il passeggero non sia prenotato in First.



Tramite l’app del vettore, spiega simpleflying.com, al momento del check-in il viaggiatore potrà dunque informarsi sul numero di posti liberi del velivolo; anche gli assistenti di volo hanno maggiore libertà di spostare i viaggiatori da una zona all’altra dell’aeromobile, in modo da garantirne il distanziamento.