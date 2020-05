L’aeroporto di Hong Kong riapre al traffico in transito

Ripartenza con il freno a mano tirato per l’aeroporto di Hong Kong. Lo scalo riaprirà il prossimo 1 giugno per il traffico in transito, ma l’ingresso nella città sarà ancora vietato ai non residenti, come riporta travemole.com.

Lo scalo aveva sostanzialmente fermato i voli ad aprile: in tutto il mese dall’aeroporto sono transitati solo 32mila viaggiatori, con un calo del 99,5% rispetto al mese precedente. La decisione è stata presa dopo che Hong Kong ha registrato un’intera settimana senza nuovi casi di Covid-19.



Anche l’aeroporto di Singapore sta valutando l’allentamento delle restrizioni e l’apertura ai passeggeri in transito dal 2 giugno.