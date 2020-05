Travel Hashtag: è online la preview con i temi dell'edizione 2021

Travel Hashtag, il forum sul mondo della comunicazione e del turismo, tornerà live a Milano con il suo format originario ai primi di marzo del 2021. Nel frattempo, però, è online la preview della conferenza, con un trailer della prossima edizione in cui il team Travel Hashtag ha raccolto e assemblato le riflessioni degli esperti sul comparto.

Riflessioni le cui parole chiave sono quattro: fiducia, rassicurazione, turismo responsabile e sicurezza.

“Rassicurare, informare, guidare e, soprattutto, saper ascoltare - sostiene Annalisa Raia, ceo di Lbs -: questi i must della comunicazione rivolta ai viaggiatori, che in questo momento sono diffidenti e inquieti”. Un tema che affronta anche Mauro Cucci, chief travel & personal officer di Europ Assistance Italia, identificando una “tendenza che guarda a nuovi concept di prodotto assicurativo in grado di coniugare le esigenze di protezione e salute con quelle di viaggiare sicuri per sostenere la ripresa del turismo”.



Parola chave: sicurezza

Si concentra invece sul settore aereo Antonella Cataldi, country manager Italy di Etihad Airways. “Il focus del comparto - dice - si conferma nell'attenzione a elevati standard di sicurezza e igiene degli aeromobili per una ripresa dei voli ancora più affidabile e un’esperienza di viaggio in assoluto comfort”.

“Il prossimo anno - spiega Nicola Romanelli, founder di brandsavetheworld ed ideatore di Travel Hashtag (nella foto) - proveremo a raccontare la nuova normalità del viaggio e gli scenari futuri, facendo focus su come l’industria intenderà adeguarsi e prepararsi a interagire efficacemente con le varie tipologie di viaggiatori, dal business al leisure, in un contesto profondamente cambiato”.