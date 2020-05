Air Italy, i liquidatori potrebbero prendere in considerazione nuove proposte di acquisto

di Adriano Lovera

I sindacati premono, ma sul futuro di Air Italy, ormai, si attende di capire quanto sia fattibile l'ipotesi di creare una newco con Alitalia.

Le sigle confederali galluresi, come riporta l'Unione Sarda, hanno sollecitato la Regione a trovare una via d'uscita per i lavoratori e per l'indotto, accusando la Giunta di non aver mai risposto all'invito di sedersi a un tavolo comune. Ma in questa fase, la soluzione si gioca sui tavoli romani.



Ufficialmente Air Italy starebbe ancora vagliando alcune manifestazioni d'interesse provenute in seguito al bando di cessione di marzo. Ma stando a fonti vicine al vettore, consultate da Ttg Italia, i liquidatori non si sbilanciano ma si dicono pronti a “prendere in esame con la massima attenzione qualunque ulteriore proposta che venga presentata per l’acquisto di attività della Air Italy”.