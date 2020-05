Gnv, nuove misure per viaggiare in sicurezza

Gnv si prepara a salpare in sicurezza. La compagnia di navigazione è pronta per l’apertura dei servizi verso Sicilia e Sardegna e, al fine di garantire comfort ai passeggeri e limitare le occasioni di contagio, ha rivisto l’offerta ed elaborato una Carta dei Servizi di sicurezza.

Gnv ha adottato modalità di sicurezza specifiche per ogni fase di viaggio, replicando alcune procedure adottate durante il progetto 'nave-ospedale'.



Le procedure

Nello specifico, in fase di check-in e di imbarco, verrà attivata una procedura per lo screening della temperatura per tutti i passeggeri: nel caso in cui le condizioni di viaggio non sussistano, a causa di un sintomo sospetto, il viaggio verrà annullato.



A bordo, i flussi organizzativi della nave sono stati ridisegnati in modo da non creare assembramenti, grazie a una segnaletica monodirezionale che crea percorsi specifici di accesso e di uscita nelle aree di bordo.



In ciascuna area inoltre sono stati installati dispenser con gel igienizzante per le mani e verrà ulteriormente intensificata la frequenza di pulizia e disinfezione di tutti gli spazi, con particolare attenzione delle aree comuni.



Capacità dimezzata

Le sale poltrone, la cui capienza è stata ridotta al 50%, avranno accessi numerati per garantire il distanziamento sociale tra i passeggeri e le cabine verranno igienizzate e sanificate con prodotti professionali ad ogni utilizzo.



L’impianto di areazione è stato riprogettato per privilegiare l’aria diretta dall’esterno e garantire il più efficace livello di purificazione, grazie all’installazione di filtri Hepa, utilizzati in ambienti ospedalieri.



Anche la ristorazione è stata ripensata, con percorsi di accesso e di uscita ad hoc a bar e self-service e l’uso di piatti e posate monouso ecosostenibili nel completo rispetto dell’ambiente.



Le procedure da seguire saranno indicate ai passeggeri attraverso una comunicazione di bordo intuitiva e diffusa.



Health Procedure Controller Officer

I passeggeri potranno anche rivolgersi all’Health Procedure Controller Officer, l’ufficiale di bordo responsabile di controllare l’adempimento delle procedure Covid-19 e l’applicazione di tutte le misure di sicurezza, e al medico di bordo.



Lo sbarco

La fase di sbarco verrà gestita a scaglioni nel rispetto del distanziamento sociale di sicurezza: i passeggeri che hanno scelto la sistemazione in cabina avranno la possibilità di rimanere nelle proprie cabine in attesa di essere indirizzati verso lo sbarco; i passeggeri a piedi saranno fatti sbarcare per primi e i passeggeri in auto verranno chiamati a raggiungere il garage di bordo mediante specifici annunci.