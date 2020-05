Air France pronto a dire addio all'A380

di Gaia Guarino

La volontà di alcuni vettori di archiviare il capitolo Airbus A380 era già stata manifestata prima della pandemia. Adesso, vista la crisi del comparto aereo, i tempi per dismettere questi aeromobili potrebbero addirittura accelerarsi.

Air France, ad esempio, ha annunciato che ritirerà immediatamente tutti i suoi Airbus A380 'super jumbo' dalla flotta a causa dei danni economici procurati dall'emergenza Covid-19. Una decisione, peraltro, che ben incrocia la volontà del gruppo Air France-Klm, la cui strategia punta ad avere una flotta più competitiva.



L'aeromobile più anziano di questa categoria è nel parco aerei del vettore da 11 anni e consuma tra il 20 e il 25% in più rispetto agli Airbus A350 e ai Boeing 787 che inevitabilmente li rimpiazzeranno.



Come riporta travelmole.com, Air France-KLM prevede il ritiro dei suoi nove A380 entro il 2022, ma non è escluso che l'attuale stato di crisi porti a una rivalutazione del piano.